¿tú puedes manifestarte, pero los otros no?  

Que el fin justifique los medios, abre una puerta peligrosa en todas las direcciones. Es mear contra el viento, confiando en que este siempre soplará constante. Así que no. A mí también me encantaría haber podido salir a gritar contra el racismo, contra el fascismo y el machismo. Pero por encima de lo que a MÍ me encante, está la salud de miles de personas que todavía corren un peligro grave y real, si dejamos de observar ciertas normas. Es tu gente, es mi gente.