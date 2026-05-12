Trump y su estanque

El fallido New York Times, que es uno de los peores periódicos del mundo y está perdiendo suscriptores cada hora, está ahora de nuevo en acción. Así como cubrieron mi aplastante victoria en las elecciones presidenciales de 2024 de manera inexacta y sin vergüenza, cometiendo constantemente errores importantes y predicciones incorrectas en cada paso del camino, ahora están tratando de justificar el costoso y fallido intento de Obama y Biden de arreglar el estanque reflectante roto, antiestético e insalubre que AHORA se encuentra majestuosamente entre el Monumento a Washington y el Monumento a Lincoln. Desperdiciaron al menos 55 millones de dólares intentando desventuradamente, sin posibilidades de éxito, que el Reflecting Pool funcionara. En cambio, lo empeoraron, manteniéndolo cerrado durante años y terminando con una oda filtrada y maloliente a sus dos administraciones fallidas. Fue una vergüenza para Washington, DC y para nuestro propio país. A pesar de las enormes sumas de dinero gastadas, nunca lograron que la piscina funcionara y cosméticamente era un desastre total para todos. Ahora aparece “TRUMP”, a quien muchos patriotas le preguntan si puedo solucionarlo. La respuesta es un rotundo SÍ, ¡y por una “pequeña” fracción del coste! Trabajé con nuestro ahora fuerte Departamento del Interior y les expliqué que deberíamos ver esto como una piscina altamente sofisticada, no como la fachada deteriorada y con goteras, con juntas y todo, de un edificio. En lugar de tardar 4 años en construir, con un coste de adoquines de granito y todo, de 400 millones de dólares, podríamos construir un estanque reflectante muy superior por 5 o 6 millones de dólares, y podríamos completar el proyecto en 2 semanas en lugar de 4 años. Qué diferencia de tiempo y dinero, ¡y por un resultado final muy superior! Esto no es sólo un trabajo de pintura, como afirmó de manera tan inexacta y maliciosa el delincuente “reportero” David Fahrenthold, del NYT, es un trabajo profundamente complicado de construcción inteligente y hermosa. No goteará, brillará y será el orgullo de Washington DC durante las próximas décadas. Ahorré más de 390 millones de dólares y 4 años sin “desorden” y, por supuesto, el parcial New York Times no me dio ningún crédito. Además, no entregué el contrato, “Interior” lo hizo, a un contratista que no conocía y que nunca había utilizado antes. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DJT