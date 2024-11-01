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Trump pide cargos por "incitación" contra el líder demócrata Hakeem Jeffries (ING)

Trump pide cargos por "incitación" contra el líder demócrata Hakeem Jeffries (ING)

El presidente de Estados Unidos afirma que el líder de la minoría en la Cámara de Representantes debería ser procesado por sus declaraciones sobre "guerra máxima" en relación con los mapas electorales.

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