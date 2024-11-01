Trump se inventa guerras para declararlas terminadas: del conflicto entre Camboya y Armenia al "asunto de Aberbayán  

En medio de la deriva de Trump, y por muy irónico que parezca, el presidente de EEUU sigue empeñado en postularse para ganar el Nobel de la Paz, y si tiene que inventarse guerras para terminar con ellas, lo hace. En concreto, dice que ya ha puesto fin a seis o siete guerras, por lo que debe ser que ya ni recuerda con quién ha hecho las paces. "El conflicto entre Camboya y Armenia estaba empezando e iba a ser muy malo", ha expresado durante una cena. No se trata de un error de traducción.
Aberbayan ... El pais famoso por la calidad de sus arbeyos (los asturianos lo entenderán)
Más patético no se puede ser.
Bueno, sí, todos sus secretarios pidiendo galardones internacionales y adorando a un anciano con evidentes signos de padecer una enfermedad neurodegenerativa en avanzado estado.
Después de tantos destinos es culpa nuestra seguir votando a esta gente. E incluso hay gente que los aclama.
Aclamar a los inútiles Trump, Colau, es el problema y lo realizamos en bucle.