Trump se inventa guerras para declararlas terminadas: del conflicto entre Camboya y Armenia al "asunto de Aberbayán  

En medio de la deriva de Trump, y por muy irónico que parezca, el presidente de EEUU sigue empeñado en postularse para ganar el Nobel de la Paz, y si tiene que inventarse guerras para terminar con ellas, lo hace. En concreto, dice que ya ha puesto fin a seis o siete guerras, por lo que debe ser que ya ni recuerda con quién ha hecho las paces. "El conflicto entre Camboya y Armenia estaba empezando e iba a ser muy malo", ha expresado durante una cena. No se trata de un error de traducción.