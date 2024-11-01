edición general
Trump se inventa guerras para declararlas terminadas: del conflicto entre Camboya y Armenia al "asunto de Aberbayán

Trump se inventa guerras para declararlas terminadas: del conflicto entre Camboya y Armenia al "asunto de Aberbayán  

En medio de la deriva de Trump, y por muy irónico que parezca, el presidente de EEUU sigue empeñado en postularse para ganar el Nobel de la Paz, y si tiene que inventarse guerras para terminar con ellas, lo hace. En concreto, dice que ya ha puesto fin a seis o siete guerras, por lo que debe ser que ya ni recuerda con quién ha hecho las paces. "El conflicto entre Camboya y Armenia estaba empezando e iba a ser muy malo", ha expresado durante una cena. No se trata de un error de traducción.

comentarios
HeilHynkel
¿Es choteo? Si parecen una declaraciones de Chiquito de la Calzada.
3 K
themarquesito
#3 De verdad ha dicho que resolvió el conflicto entre Aberbayán y Albania [sic]
2 K
HeilHynkel
#7

Aberbayan ... El pais famoso por la calidad de sus arbeyos (los asturianos lo entenderán)
0 K
EvilPreacher
Con el conflicto entres Syldavia y Borduria no se atreve.
1 K
rogerius
Lo que Trump necesita: Un chupete, un chupete para esa boca. Que lo fijen con cemento cola para que no lo pierda. Tendrá con que entretenerse y dejará de decir chorradas.
0 K
Grahml
Aquí Trump, aseverando que ha paralizado un conflicto inexistente entre Camboya y Armenia.

x.com/clashreport/status/1969608563526947202

Más patético no se puede ser.

Bueno, sí, todos sus secretarios pidiendo galardones internacionales y adorando a un anciano con evidentes signos de padecer una enfermedad neurodegenerativa en avanzado estado.
0 K
capitan__nemo
Los hijoputas que estan realmente al mando de ese gobierno nos lanzan estos cebos.
0 K
Marisadoro
A ver vayan pasando los pasajeros con destino Aberbayan pasando los...
0 K
Katos
Colau se inventa que puede solucionar conflictos para luego esta de alcaldesa alcanzar récords de precio de la vivienda... Y ahora toca Gaza.

Después de tantos destinos es culpa nuestra seguir votando a esta gente. E incluso hay gente que los aclama.

Aclamar a los inútiles Trump, Colau, es el problema y lo realizamos en bucle.
8 K

