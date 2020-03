Trump extiende el distanciamiento social hasta el día 30 de abril [ENG]

"Creo que hoy tenemos nuestro estudio más preciso, o ciertamente el más completo". "Piensen en este número: potencialmente, 2´2 millones de personas morirían si no hiciéramos nada, si no hiciéramos el distanciamiento, si no hiciéramos todas las cosas que estamos haciendo". Trump agregó: "Y así, si podemos mantener esa cifra por lo bajo, en torno a 100.000... es un número horrible, tal vez incluso menos... pero si lo mantenemos entre 100.000 y 200,000, todos juntos habremos hecho un muy buen trabajo.".