Trump explica a los estadounidenses qué zona de Venezuela pertenecía a EEUU en la Edad Media

“Nos quitaron todo nuestro petróleo y territorio cuando Venezuela formaba parte de la Unión en el siglo XV“, declaró Donald Trump tras recrudecer el embargo a los petroleros que llegan al país bolivariano.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Y EEUU entonces pertenecía a los nativos, que ahora están o muertos tras un genocidio o en reservas indias.

Pero Trump habla para personas disfuncionales que no serían capaces ni de pedir en un McDonalds
www.meneame.net/story/abogado-proud-boys-juicio-son-basicamente-person
0 K 20
jm22381 #4 jm22381
Estoy deseando ver sus titulares en 2026 cuando su demencia progrese más todavía :roll:
#1 Es una web estilo El Mundo Today. Nos la han colado porque podría ser algo que perfectamente hubiera dicho.
3 K 58
Herumel #3 Herumel
Buscando un casus belli.
0 K 12
Milmariposas #5 Milmariposas
El abuelo Cebolleta Trump xD
0 K 12
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Así está el mundo.
0 K 11
Ovlak #6 Ovlak
diariolarealidad es como el primo disfuncional de elmundotoday
0 K 11

