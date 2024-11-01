Trump endurece sanciones a Cuba en plena marcha del 1 de Mayo en La Habana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el viernes imponer nuevas sanciones destinadas a asfixiar al gobierno de Cuba, que este 1 de mayo convocó a una manifestación para «defender la patria» y denunciar las amenazas de agresión militar estadounidense. Además del embargo vigente desde 1962, Washington, que no oculta su deseo de un cambio de régimen en La Habana, impuso en enero un bloqueo petrolero a Cuba, permitiendo la entrada al país únicamente a un buque cargado con crudo ruso.