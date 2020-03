Trump cuestiona la necesidad de 30.000 respiradores en Nueva York [ENG]

"No creo que necesites 40.000 o 30.000 respiradores. Sabes, vas a los principales hospitales, a veces tienen dos respiradores. Y ahora, de repente, dicen: '¿podemos pedir 30.000 respiradores?'" "Mire, es una mala situación", agregó. "No hemos visto nada igual. Pero el resultado final es que tenemos que volver a trabajar y creo que podemos comenzar abriendo ciertas partes del país". "No hay otra forma de obtener estos respiradores", Cuomo {Governador de NY} en una rueda de prensa. "Hemos intentado todo lo demás. Sólo nos queda el gov. federal".