Trump anunció que ya son tres los barcos venezolanos que “eliminó” Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que su país “eliminó” tres barcos en total frente a Venezuela, un día después de confirmar un segundo ataque estadounidense contra embarcaciones que presuntamente traficaban drogas en el Caribe. “De hecho eliminamos tres barcos, no dos, pero vieron dos”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.
Acordaros de esto cuando veáis noticias de "China atemoriza a sus vecinos con sus maniobras en el Mar de China"