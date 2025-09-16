edición general
Trump anunció que ya son tres los barcos venezolanos que “eliminó” Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que su país “eliminó” tres barcos en total frente a Venezuela, un día después de confirmar un segundo ataque estadounidense contra embarcaciones que presuntamente traficaban drogas en el Caribe. “De hecho eliminamos tres barcos, no dos, pero vieron dos”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia el Reino Unido para una visita de Estado.

pepel #1 pepel
Así nunca alcanzará a Ayuso ni a Netanyahu.
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
Trump confirma que EEUU asesino a alguien en aguas internacionales sin más

Acordaros de esto cuando veáis noticias de "China atemoriza a sus vecinos con sus maniobras en el Mar de China"
Gry #3 Gry
Lo que debería hacer Venezuela en lugar de protestar es unirse a la guerra contra los narcos y mandar un barco a hundir planeadoras justo afuera de las aguas territoriales de los EEUU.
ayatolah #2 ayatolah *
¿Y por qué no les dejan llegar a aguas estadounidenses y luego los trincan allí? (Es una pregunta retórica)
gale #4 gale
Aquí no se podría hacer. Porque está mal visto eliminar gente sin juicio ni nada.
tul #6 tul
#4 por eso los matan y hunden sus barcos, si los abordasen no encontrarian prueba alguna y entonces toda la babayada esta de los narcos se les va a pique
Andreham #7 Andreham
El aspirante a premio Nobel de la Paz dice que tiene a piratas asaltando y asesinando a barcos en aguas internacionales y no pasa ná.
