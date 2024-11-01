Trump afirma que Maduro sería "inteligente" si dejara el poder

El presidente de EEUU anuncia que su país se quedará con el petróleo de los barcos incautados en las últimas semanas y que mantendrá retenidos estos buques. Declaró que el líder venezolano, Nicolás Maduro, sería "inteligente" si eligiera dejar el poder y le advirtió que si "se hace el duro" será "la última vez" que lo haga. Al ser preguntado en rueda de prensa sobre si la estrategia de Estados Unidos es derrocar a Maduro, Trump respondió: "Creo que probablemente sí. No puedo asegurarlo. Eso depende de él. De lo que quiera hacer..."