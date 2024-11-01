Trump afirma que consideraría designar al movimiento antifascista como grupo terrorista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes desde la Casa Blanca que consideraría designar al movimiento antifascista como grupo terrorista nacional --pese a que no se trata de una organización con estructuras sólidas, líderes o listas de miembros--, una idea que ya planteó en repetidas ocasiones durante su primer mandato, entre 2017 y 2021.
| etiquetas: trump , terrorista
hace rato deberia estar destitiido ( por abuso de poder ) pero los poderes ocultos les interesa Trump el marioneta