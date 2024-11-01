edición general
Trump afirma que consideraría designar al movimiento antifascista como grupo terrorista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes desde la Casa Blanca que consideraría designar al movimiento antifascista como grupo terrorista nacional --pese a que no se trata de una organización con estructuras sólidas, líderes o listas de miembros--, una idea que ya planteó en repetidas ocasiones durante su primer mandato, entre 2017 y 2021.

Garminger2.0
Vamos, está cofirmando lo obvio, que los antisfascistas son para ellos los malos, lo que signfica que para ellos los buenos son... a ver quién lo adivina! Exacto, los fascistas!!
ummon
#2 Pues eso...  media
Mangione
Los malvados antifascistas... que liberaron al mundo. Mientras tanto...  media
themarquesito
Luego ya propondrá ilegalizar el Partido Demócrata
Castigadordepagascalers
Por supuesto que lo hará y si pagascal tiene el mismo poder en España haría lo mismo, sabiendo es el soplapollas fascista más cercano a gobernar. Toda su puta viviendo del cuento sin dar palo al agua y dando lecciones. xD xD
manbobi
Ni negros ni racistas! Igualdad!
Fj_Bs
asi son los Fachas , se van delatando cada poco , mas . no lo vieron venir sus votantes ?
hace rato deberia estar destitiido ( por abuso de poder ) pero los poderes ocultos les interesa Trump el marioneta
ur_quan_master
#7 Algunos de sus votantes más radicales les montan atentados por ser poco fachas.
