Tres sencillos sistemas para evitar las bolsas de basura de plástico

La verdad es que estamos rebajando muchísimo los niveles de uso de plástico pero todavía se nos resiste el tema de los residuos orgánicos, ya que vivimos en un piso y no podemos hacer compostaje, así que hay que tirar la basura, y para la materia orgánica no hay otra solución. Leí vuestro tema del otro día sobre las bolsas de basura ecológicas y me pareció interesante, pero insuficiente. Bueno, después del rollo, ahí va la pregunta: ¿hay algún modo de hacer bolsas de basura resistentes y que no utilicen plástico?"