Trenes: qué pasa con nuestro sistema ferroviario  

¿Nuestra red ferroviaria es segura? ¿Falta inversión? ¿Qué papel ha jugado la liberalización del sector? ¿Se ha priorizado la red de alta velocidad frente a la convencional? ¿Es posible un tren más justo? Escuchamos a quienes mejor conocen (y sufren) esta red a diario: Diego Toribio, oficial de telecomunicaciones de Adif con 40 años de experiencia, Elisabeth Ramos, maquinista de Rodalies, Juan Mena, portavoz del Movimiento Tren Ruta de la Plata, que piden la recuperación de una línea de ferrocarril que una el oeste peninsular.

