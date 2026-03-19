Trasquilones a la verdad: El sesgo corta más que la tijera

Acabo de tener una, entre curiosa y surrealista, conversación con mi peluquero. Según sus "fuentes" el dinero recaudado para los damnificados de la DANA se lo han quedado los "golfos del gobierno". Ha insistido cariacontecido y con una inocultable indignación en sus gestos, que han desaparecido 20 millones de euros y nadie sabe dónde están.

Pillado en renuncio, al no estar muy al tanto de los antecedentes, le empiezo a argumentar.

-Me extraña, ¿sabes por qué? Porque la primera que reclamaría su gestión sería la propia comunidad autónoma.-

-Pues lo puedes ver en Internet.-

-No sé, pero eso es mucha pasta como para que la oposición no hubiera salido en tromba contra el gobierno.-

Bien, estaba bastante picado por la curiosidad y me he puesto a indagar un poco, así como perder el tiempo de una forma bastante ignominiosa, para ver qué sacaba en claro para así poder determinar si la información de la que disponía este hombre podría ser una reinterpretación de muchos hechos, algunos un tanto confusos, deliberadamente publicados por medios como El Debate y The Objetive, así como El Plural.

Sintetizando, ha habido dos cantidades distintas recaudadas por cauces administrativos y reglados.

El primero de 12-13 M€ recaudados y gestionado por la Generalitat en la cuenta oficial abierta por el gobierno de Carlos Mazón.

El segundo de aproximadamente 30 M€ recaudados y gestionados Gobierno Central.

Fuentes como Newtral o Maldita aclaran que el dinero no ha "desaparecido", sino que los procesos de fiscalización administrativa son extremadamente lentos, lo que genera una percepción de falta de transparencia.

Obviamente, El Plural ha insistido con el inicial oscurantismo de la Generalitat y El Debate y The Objetive se han cebado con la elafantiásica demora sobre la transparencia y origen de los fondos por parte del Gobierno Central.

Hay una tercera pata en esta reinterpretación particular de nuestro protagonista del dinero recaudado y creo que aquí es donde está la clave de la obtusa percepción de este buen hombre.

Hay organización, La Revuelta, de ideología ultraderechista y vinculada directamente con Vox, que SÍ ha metido mano en la caja del dinero que recaudó supuestamente para los daminificados. Existiendo grabaciones documentadas de algunos de sus miembros afirmando que, de los cientos de miles de euros recaudados, (es una estimación sin confirmar), gran parte se lo quedaron, no para ayudar a los damnificados, sino para uso propio.

Al parecer, mi estimado peluquero, demostrando un extraordinario ejercicio de creatividad y, probablemente, asaeteado por su intenso sesgo regre, ha reorganizado los datos anteriores en su base de datos mentales con el resultado de elaborar una buena mélange de ideas propias en el que el principal protagonista del montante desaparecido eran los golfos del gobierno, a los que habría que echar cuanto antes. Cuando en realidad, si ha habido unos auténticos golfos, han sido los niñatos neofascistas de esa organización vinculada con el partido verde.

Así de bien gestionadas están las molleras del personal.