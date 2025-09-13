La trampa para turistas del «pueblo más bonito de España»: pagos sorpresa y la policía acechando para multar en Cudillero

Son muchos los visitantes que se llevan una mala experiencia al intentar visitar el pueblo de Cudillero en Asturias. · Además del coste y la disponibilidad de aparcamiento, apuntan que la policía se dedica a "cazar" a todo aquel que cometa una mínima infracción para multar. Numerosos ránkings de expertos en turismo interior e influencers colocan a Cudillero (Asturias) como el pueblo más bonito de España, o al menos uno de ellos. Más allá de si es el lugar idílico que se ha vendido, lo que nadie puede negar es que el lugar, cerca de Gijón.......