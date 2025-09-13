La trampa para turistas del «pueblo más bonito de España»: pagos sorpresa y la policía acechando para multar en Cudillero

Son muchos los visitantes que se llevan una mala experiencia al intentar visitar el pueblo de Cudillero en Asturias. · Además del coste y la disponibilidad de aparcamiento, apuntan que la policía se dedica a "cazar" a todo aquel que cometa una mínima infracción para multar. Numerosos ránkings de expertos en turismo interior e influencers colocan a Cudillero (Asturias) como el pueblo más bonito de España, o al menos uno de ellos. Más allá de si es el lugar idílico que se ha vendido, lo que nadie puede negar es que el lugar, cerca de Gijón.......
Cuando todos los influencers y gente de la farándula en general se ponen de acuerdo, es cuando no hay que hacerles caso.
Ahora podrían hacerlo con las matrículas extranjeras, pero es difícil perseguir el cobro. En mi ciudad, donde la gente aparca fatal, sobre aceras, PMR o en doble fila y hacen la vista gorda, lo que he detectado es que muchas veces van a multar al inmigrante, que no vota. Manda cojones que viera cómo multaban a un chino por aparcar la moto en ese momento en una esquina en plaza de zona azul de coche, cuando las aceras están plagadas de motos.