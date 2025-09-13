edición general
La trampa para turistas del «pueblo más bonito de España»: pagos sorpresa y la policía acechando para multar en Cudillero

La trampa para turistas del «pueblo más bonito de España»: pagos sorpresa y la policía acechando para multar en Cudillero

Son muchos los visitantes que se llevan una mala experiencia al intentar visitar el pueblo de Cudillero en Asturias. · Además del coste y la disponibilidad de aparcamiento, apuntan que la policía se dedica a "cazar" a todo aquel que cometa una mínima infracción para multar. Numerosos ránkings de expertos en turismo interior e influencers colocan a Cudillero (Asturias) como el pueblo más bonito de España, o al menos uno de ellos. Más allá de si es el lugar idílico que se ha vendido, lo que nadie puede negar es que el lugar, cerca de Gijón.......

Antipalancas21 #5 Antipalancas21
Si leéis la noticia lo delos aparcamientos cobrando el día obligatorio aunque solo estés diez minutos, lo de los restaurantes donde por la mañana te ofrecen solo un menú de desayuno obligatorio si quieres disfrutarlo en mesa y en cuanto terminas la consumición te obligan a dejar la mesa en las comidas también lo hacen.
#4 zaskar
Lo de "cerca" de Gijón no sé de dónde lo han sacado. Cerca del aeropuerto o cerca de Avilés como referencia, aceptable; pero Gijón está a más de 55 km. :-S
repix #6 repix
#4 Cerca de Madrid.
#7 drstrangelove
Será porque no hay más pueblos bonitos en Asturias. Te vas a otro y arreando.

Cuando todos los influencers y gente de la farándula en general se ponen de acuerdo, es cuando no hay que hacerles caso.
emmett_brown #2 emmett_brown *
La policía ha hecho eso toda la vida en los pueblos, sobre todo cuando las matrículas tenían la provincia e iban a pillar al "forastero".

Ahora podrían hacerlo con las matrículas extranjeras, pero es difícil perseguir el cobro. En mi ciudad, donde la gente aparca fatal, sobre aceras, PMR o en doble fila y hacen la vista gorda, lo que he detectado es que muchas veces van a multar al inmigrante, que no vota. Manda cojones que viera cómo multaban a un chino por aparcar la moto en ese momento en una esquina en plaza de zona azul de coche, cuando las aceras están plagadas de motos.
#3 EISev
#2 las motos pueden aparcar en la acera si respetan las distancias siguiendo la ordenanza municipal, por ejemplo en Santander está prohibido y se multa.
Gadfly #1 Gadfly
que puto asco de influencers de mierda
