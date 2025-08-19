edición general
Un trabajador logra que la justicia responsabilice a Quirón de un accidente que derivó en incapacidad permanente total: 18.305 euros

Empleado en una cantera, no fue formado del debido uso de un martillo neumático al ser cambiado de puesto

#2 tierramar *
No es normal una cantidad tan escasa, se habrá debido a alguna puerta trasera o amistad de Quiron con la judicatura, para que los daños fueran insignificantes. ¿QUirón tiene relación con el Opus? Creo que sí, y la judicatura también
tdgwho #1 tdgwho
Pos no se yo si "lograr" sería la palabra que yo usaría dada la cuantía.
