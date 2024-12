Toxicity, el álbum que catapultó a System of a Down a la fama: “Jamás imaginé que iba a ser tan grande”

A diferencia de muchos de sus contemporáneos, System of a Down nunca fue una banda fácil de encasillar. Los inicios de la banda se remontan a 1998, año en el que lanzaron su primer álbum de estudio, System of a Down. Entre comentarios políticos y los potentes gritos nasales de Serj Tankian, la banda conformada por los armenios Daron Malakian (guitarras), Serj Tankian (voz y teclados), Shavo Odadjian (bajo) y John Dolmayan (batería) logró hacerse un espacio dentro de la escena.