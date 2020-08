El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no militará en Junts per Catalunya, el nuevo partido de su antecesor, Carles Puigdemont. Torra ha decidido quedar al margen del nuevo proyecto independentista pese a que participó en su lanzamiento. De este modo, se dará la circunstancia de que la iniciativa de Puigdemont no contará de momento con el apoyo ni de su predecesor, Artur Mas, ni de su sucesor, Torra.