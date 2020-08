Torra: «He desobedecido dos veces y no creo que sea la última»

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha asegurado que no será el Tribunal Supremo, que debe decidir si ratifica su inhabilitación, quien «marque el calendario» de las próximas elecciones catalanas: «He desobedecido dos veces y no creo que sea la última vez», ha dicho.Al ser preguntado por si «desobedecerá esa inhabilitación y se mantendrá en el cargo», ha afirmado: «He desobedecido dos veces y no creo que sea la última que lo haga, pero a mí no me marca el calendario las decisiones de un tribunal español, de ninguna de las formas».