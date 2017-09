Todo por un "puto like": perder la vida como Celia Fuentes por ser 'influencer'

“Cada vez hay más personas que sienten que no valen nada si los demás no se lo reconocen”, alertan los expertos. Depresión, ansiedad y trastornos alimentarios son la tónica de una profesión idílica de cara la galería que muchos jóvenes ansían. Hay desenlaces extremos como el caso de Celia Fuentes, la ‘influencer’ hallada muerta. Pero no es la única.