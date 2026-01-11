Que tienen en común lo de Venezuela, Irán, Nigeria y los incendios de Argentina

Se habla del petróleo de Venezuela e Irán, del gas iraní, de la ruta de los hidrocarburos que llegan a Europa, de terrorismo en Nigeria, todos los análisis geopolíticos medianamente serios hablan en general de intereses de materias y o lo camuflan con el islam, terrorismo y el papel de regalo que quieras.

Los incendios en Argentina que mucha gente en redes sociales está atribuyendo a los israelíes se atribuyen a que se van a quedar la zona, justo después de que Milei, hace un mes, cambiara la ley para poder recalificar y comprar terrenos por parte de extranjeros en Argentina. Todas estos sucesos tienen algo en común pero que nadie está analizando.

Cualquiera que siga los datos climáticos puede ver datos alarmantes, colapsos de datos extremos, el día más calido en invierno desde que se tienen registros en Europa fue hace pocos días. En verano los datos rompían record tras record, nos calentamos a 800.000 bombas de hiroshima al día según los datos de los satélites CERES de la NASA. El clima está colapsando en Europa y en el hemisferio norte más rápido de lo previsto. De hecho algunos estudios apuntan que el cambio climático es el evento climático que más rápido está sucediendo en la historia de las extinciones de seres vivos.

Esto es lo que une todos los eventos de Irán, Venezuela,Nigeria y Argentina que estamos viendo actualmente. Son zonas dónde los refugiados climáticos, dónde los afectados por los problemas climáticos van a querer vivir próximamente.

Fuente de la imagen: Universidad de Yale

Las zonas con calor extremo ya están perdiendo compradores de vivienda, como el caso de Almería y lo ganan sitios más frescos. Esto explica porqué la misma extrema derecha está en contra del cambio climático. Porque si se asume que esto sucede, tienen más competencia ahora para vivir en los sitios donde la gente se va a refugiar, pero al sistema como ya señalaba Adam Smith tiene interés en engañar y oprimir a la comunidad, su interés es ensañar el mercado (que es lo que están haciendo con todas estas operaciones geopolíticas) y eliminar la competencia, es decir quitarse a los gobiernos que no les facilitan las operaciones y negar el cambio climático para ser los primeros en adueñarse de estos mercados sin tener competencia que les suba los precios, que les condicione los intereses, entienda el problema y pueda defenderse.

En resumen, el clima está colapsando más rápido de lo previsto y están accelerando adueñarse de esas zonas, tierras y países dónde la gente se va a refugiar, solo hay que ver el mapa de Yale y entender que de las zonas más extremadamente calientes la gente se va a ir a zonas más frescas. Esto bajo la lógica de engañar, oprimir, ensanchar mercados y eliminar competidores aplicado constantemente da la nueva realidad del orden mundial basado en el colapso climático.