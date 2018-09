Theresa May promete `sin compromiso' en su plan Brexit [ing]

Theresa May prometió que no se le "obligaría a aceptar compromisos" sobre el plan Brexit acordado por su gabinete en julio que no están en el interés nacional del Reino Unido. En un discurso alcista para el Sunday Telegraph antes del regreso completo del parlamento británico, repitió su compromiso de abandonar la UE el 29 de marzo del próximo año y de rechazar las convocatorias para un segundo referéndum sobre el eventual acuerdo.