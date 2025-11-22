There Are More Things - Jorge Luis Borges  

¡Alohaa, superviviente, y bienvenido a la casa colorada! Esta noche de luna llena, nos adentramos en un laberinto atemporal, donde las sombras susurran y el misterio se espesa… ¡Hemos invocado al gran maestro del enigma y guardián de los secretos infinitos: Jorge Luis Borges! Prepárate para una experiencia inmersiva en 5.1, donde cada sonido cobra vida y te envuelve, sumergiéndote en el oscuro universo de There Are More Things, una obra que Borges dedicó nada menos que al maestro del horror cósmico, H.P. Lovecraft.