The Rise of Skywalker no solo es el noveno episodio de Star Wars, sino también el cierre o conclusión de toda la saga relacionada a la familia Skywalker. Un punto final que, esperamos, dará pie a nuevas historias en este universo. Y es por eso que J.J. Abrams está intentando justificar algunas decisiones del guión, como traer de regreso a Palpatine.