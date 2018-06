The clash: ¡Punk Terror! el peor día de Joe Strummer  

Durante un show, estuvo a punto de acabar con la vida de un fan al estrellar su guitarra contra su cabeza. Aquel suceso le marcó.- «Estuve cerca de matar a alguien y este hecho me hizo ver que no puedes encarar la violencia con más violencia». Durante años, fue preguntado por este incidente y en todo momento mostró su arrepentimiento. Incluso le hizo reflexionar sobre la violencia en algunas de sus sus canciones. Fue su particular experiencia de iluminación y redención. El accidentado show terminó con «Complete control». Toda una ironía