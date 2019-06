Qué es la “tetera de Russell”, uno de los argumentos más usados en las discusiones entre ateos y creyentes

Mientras te tomas tranquilamente un té, un amigo llega y te dice: "En el espacio hay una tetera que gira alrededor del Sol". ¿Qué haces? Lo más seguro es que tu reacción inmediata sea pedirle que te la muestre. Tu amigo te dice que no te la puede mostrar porque es tan pequeña que ni siquiera el telescopio más poderoso del mundo podría detectarla. Lo que dice tu amigo te parece una locura, pero acéptalo, no tienes manera de demostrarle que no hay una tetera flotando en el espacio. Él tampoco tiene pruebas, pero está convencido.