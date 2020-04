La presentación de los datos referidos a los test de coronavirus por países genera perplejidad en no pocas personas. Los datos que arroja no suelen ser los esperados, especialmente cuando se busca hacer un análisis intuitivo de comparación por países. Vamos a aplicarlo al caso de la información que aportan los test, porque me parece que hay elementos que merecen ser reseñados y que creo que no llegan a la ciudadanía suficientemente.