edición general
6 meneos
22 clics
"¿Por qué tengo que ver borrachos tambaleándose?": las quejas sobre los turistas que Séneca hacía ya en la Antigua Roma

"¿Por qué tengo que ver borrachos tambaleándose?": las quejas sobre los turistas que Séneca hacía ya en la Antigua Roma

Este caluroso verano europeo, las protestas contra el turismo han acaparado los titulares de la prensa, desde Barcelona hasta Venecia, pasando por Mallorca y las islas Canarias. Sin embargo, los disturbios no se limitan a Europa. Hace unas semanas, en Ciudad de México, varias manifestaciones pacíficas contra el turismo excesivo y la gentrificación por parte de los "nómadas digitales" extranjeros acabaron en violencia cuando un pequeño grupo de participantes destrozó escaparates y saqueó tiendas. Y a principios de este año, la oficina...

| etiquetas: turismo , alcoholismo , perfida albion , italia , roma
5 1 0 K 53 cultura
7 comentarios
5 1 0 K 53 cultura
neo1999 #1 neo1999
Porque vivimos en una sociedad enferma que necesita drogarse para ser feliz.
Siguiente pregunta.
1 K 19
#2 arreglenenlacemagico
#1 eres tu el profeta de la montaña azul??
0 K 6
neo1999 #3 neo1999
#2 ¿Algún argumento para rebatir el mío?
0 K 11
azathothruna #4 azathothruna
#1 Por eso soy misantropo
0 K 8
neo1999 #7 neo1999
#4 Pues lo siento. Realmente el ser humano es bueno en esencia y la mayor parte de las personas realizan buenas acciones todos los días sin que sea noticia.
Lo que ocurre es que al actuar en sociedad muchos se dejan llevar por la masa.
0 K 11
#5 intotheflow
#1 Qué triste que aturdirse a uno mismo se haya convertido en sinónimo de diversión.
0 K 7
Jointhouse_Blues #6 Jointhouse_Blues
Una constante histórica en todas las sociedades: viejos cascarrabias rajando de los jovenzuelos y sus desmadres. :-D
0 K 12

menéame