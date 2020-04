Tengo 29 años, antes me excitaba fácilmente al ver una mujer o solo con pensar, ahora ya no

Soy un hombre de 29 años y llevo sin sexo con otra persona 6 meses. Últimamente me noto un poco extraño, antes me excitaba fácilmente al ver a una mujer, visualizando vídeos porno o solo pensando en sexo; ahora, sin embargo, tardo un rato viendo porno, he perdido el deseo, quizá me hago mayor...