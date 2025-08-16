edición general
Temor entre trabajadores de DIGI: “Buscan echar a los que tenemos antigüedad y salarios por el convenio anterior”

La creación de un convenio propio en DIGI está creando una situación muy tensa dentro del operador de telecomunicaciones. Los trabajadores que han estado hasta ahora bajo el convenio del metal ven peligrar su derecho a la conciliación

Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#5 Pues te tienes que estar comiéndolas todo el dia, menudo tufo tienes a ultra Vox
Format_C #8 Format_C
Era de esperar, es una empresa que desde el principio ya se veía como un buitre que solo queria crecer a toda costa para luego poner sus condiciones.
Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
#8 Festivamente.
Digi limpio de trabajadores las sub-sub contratas de las principales telecos, a cambio de 80€ más al mes.
Y aún hoy en día tienen problemas para "encontrar" técnicos dispuestos.
Mucha fuerza a los currelas de Digi y les recuerdo que la huelga general indefinida es un arma muy potente a su disposición.
frg #11 frg
#10 Para que la rata de Digi lograra limpiar las sub sub contratas ajenas no dice nada bueno de todo el sector.
Ainhoa_96 #4 Ainhoa_96 *
Bueno, es lo normal en el modelo capitalista, hay que priorizar la obtención de mayores beneficios (y dar dividendos a los accionistas), los trabajadores son algo secundario, hay que maximizar la eficiencia financiera.

Si en vez de una S.A. fuese una cooperativa de trabajadores no tendrían este problema :foreveralone: y no habría un millonario tocándose los cojones en las Bahamas recibiendo los dividendos obtenidos del trabajo de otros.
alcama #1 alcama
Los sindicatos están luchando contra la ultraderecha,no molesten
#2 NoMeVeas
#1 Casi te doy like, porque, técnicamente, las políticas de estas empresas contra el trabajador son políticas de derecha.
alcama #5 alcama
#2 Teniendo en cuenta que en la neolengua , todo lo que no gusta es ultraderecha, entonces sí.
En mi caso,las acelgas son ultraderecha
ostiayajoder #9 ostiayajoder
ya estas con el lloriqueo de 'solo por eso me llaman facha'?

#2 ha dicho 'politicas de derecha'

Tu vienes con el putisimo lloriqueo de q siempre te llaman ultraderechista....

Putisima subnormaildad q domiba el mundo....
mis_cojones_33 #3 mis_cojones_33
#1 y los voxemitas y tragalefillas como tú iréis sin duda a apoyar a los trabajadores.

No tengo pruebas, pero tampoco dudas.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#3 Con ese no dudes, es las dos cosas.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
#1 Tu con ellos, verdad. :take:
