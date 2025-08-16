Temor entre trabajadores de DIGI: “Buscan echar a los que tenemos antigüedad y salarios por el convenio anterior”

La creación de un convenio propio en DIGI está creando una situación muy tensa dentro del operador de telecomunicaciones. Los trabajadores que han estado hasta ahora bajo el convenio del metal ven peligrar su derecho a la conciliación
Digi limpio de trabajadores las sub-sub contratas de las principales telecos, a cambio de 80€ más al mes.
Y aún hoy en día tienen problemas para "encontrar" técnicos dispuestos.
Mucha fuerza a los currelas de Digi y les recuerdo que la huelga general indefinida es un arma muy potente a su disposición.
Si en vez de una S.A. fuese una cooperativa de trabajadores no tendrían este problema y no habría un millonario tocándose los cojones en las Bahamas recibiendo los dividendos obtenidos del trabajo de otros.
