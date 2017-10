La temática de Wolfenstein II disgusta a pro-nazis estadounidenses

Desde sus inicios, la franquicia de Wolfenstein ha tenido como enemigos principales a los nazis. En el pasado, Bethesda no ha enfrentado problemas serios por esta temática; sin embargo, Wolfenstein II: The New Colossus ha causado revuelo en redes sociales precisamente por este elemento. Los últimos actos de grupos neonazis en Estados Unidos, han llevado a Pete Hines, vicepresidente de Bethesda, a hablar sobre el tema: "es inquietante que el juego pueda considerarse una declaración política".