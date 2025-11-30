Tecnología made in Valencia: La Fe tiene el primer prototipo español de escáner PET cerebral de alta resolución

El PET cerebral es un escáner que muestra la actividad cerebral en tiempo real y que es "más preciso, más sensible, con menos radiación y más cómodo" para los pacientes, especialmente los más vulnerables. El Hospital La Fe de Valencia cuenta con el primer prototipo de un nuevo escáner cerebral de alta resolución construido en España, el Helmet-PET, cuya validación clínica se realiza en este centro tras haber sido seleccionado como uno de los más idóneos a nivel nacional. Diseño en forma de casco El objetivo del nuevo dispositivo es "superar las