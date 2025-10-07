Una técnico de Emergencias declara que Medio Ambiente denegó el 28 de octubre agentes ambientales para vigilar los barrancos

Una técnica facultativa en el centro de mando y control del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana desde 2022, Gloria Torres, ha declarado ante la jueza y el fiscal de la dana que "Medio Ambiente denegó el 28 de octubre agentes ambientales para vigilar los barrancos", según fuentes conocedoras de su declaración. La Comunitat Valenciana cuenta con 264 agentes Medioambientales "que desarrollan sus funciones a lo largo y ancho de toda la Comunidad Valenciana las 24 horas, los 365 días al año, ofreciendo un servicio al ciudadano de proxi