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Taormina. El paraíso de Sicilia en 4K (Isola Bella, Etna, Teatro Antiguo)

Taormina. El paraíso de Sicilia en 4K (Isola Bella, Etna, Teatro Antiguo)  

En este recorrido cinematográfico descubrirás sus lugares más icónicos: desde las calles históricas y el mítico Bam Bar, hasta las vistas espectaculares desde Castelmola. Descenderemos hacia Isola Bella, un auténtico paraíso en la costa, pasearemos por los jardines Trevelyan y terminaremos en el majestuoso Teatro Antiguo, con el volcán Etna dominando el horizonte. Un viaje visual que captura la esencia de Taormina: historia, naturaleza y belleza en estado puro.

| etiquetas: taormina , sicila , italia , viaje
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