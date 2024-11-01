Taormina. El paraíso de Sicilia en 4K (Isola Bella, Etna, Teatro Antiguo)  

En este recorrido cinematográfico descubrirás sus lugares más icónicos: desde las calles históricas y el mítico Bam Bar, hasta las vistas espectaculares desde Castelmola. Descenderemos hacia Isola Bella, un auténtico paraíso en la costa, pasearemos por los jardines Trevelyan y terminaremos en el majestuoso Teatro Antiguo, con el volcán Etna dominando el horizonte. Un viaje visual que captura la esencia de Taormina: historia, naturaleza y belleza en estado puro.