Taiwán estudia reactivar su última central nuclear en 2028 por seguridad energética

Taiwan Power Company (Taipower) presentará este mes un plan para reiniciar la generación eléctrica en la planta, tras completar una revisión de seguridad de sus instalaciones. Según ha explicado, el Gobierno ha encargado a la empresa Westinghouse evaluar el estado de los generadores de la central y, si los equipos se encuentran en buenas condiciones y no requieren sustituciones significativas, el proceso para su reapertura podría acelerarse. Taiwán cerró el último reactor de la central de Maanshan en mayo de 2025