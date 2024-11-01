Swiss anulará 1.400 vuelos este verano por falta de pilotos

La compañía aérea suiza Swiss, filial de la alemana Lufthansa, anunció este viernes que se verá obligada a anular 1.400 vuelos previstos para este verano debido a la falta de pilotos, ocasionada por una inusual ola de bajas de larga duración en su personal. Accidentes pero también embarazos han reducido el personal de cabina disponible en los próximos meses, aunque otros factores que han influido en la menor disponibilidad han sido los cambios en la reglamentación de la jornada laboral después de la firma del último convenio colectivo.