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Swiss anulará 1.400 vuelos este verano por falta de pilotos

Swiss anulará 1.400 vuelos este verano por falta de pilotos

La compañía aérea suiza Swiss, filial de la alemana Lufthansa, anunció este viernes que se verá obligada a anular 1.400 vuelos previstos para este verano debido a la falta de pilotos, ocasionada por una inusual ola de bajas de larga duración en su personal. Accidentes pero también embarazos han reducido el personal de cabina disponible en los próximos meses, aunque otros factores que han influido en la menor disponibilidad han sido los cambios en la reglamentación de la jornada laboral después de la firma del último convenio colectivo.

| etiquetas: swiss , pilotos , vuelos , anulación
4 2 0 K 79 Avionéame
5 comentarios
4 2 0 K 79 Avionéame
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
"han sido los cambios en la reglamentación de la jornada laboral después de la firma del último convenio colectivo."

Ejem xD
3 K 47
pepel #5 pepel
Yo creía que lo hacían por falta de combustible.
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
el medio ambiente lo agradecerá
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#1 Vamohacalmano
Pero qué pasa en todos lados que no hay quien encuentre personal para currar?!?!
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#4 fpove
#1 Que si no tienen amplios margenes de beneficios, prefieren meter su dinero en otro sitio.
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menéame