La suspensión del ensayo de la vacuna de J&J es una anécdota. El problema es otro

La farmacéutica J&J ha anunciado que se ha visto obligada a detener los ensayos de su vacuna por la aparición de una "enfermedad inexplicable". Es algo habitual en la Fase III del ensayo, y no tiene sentido hacer un drama informativo en cada suspensión. El verdadero drama es que estos ensayos están diseñados para superar las pruebas de seguridad y no es sorprendente que sacrifiquen su efectividad en aras de conseguir el 'OK' de las autoridades, un aviso de que quizás tenemos que preocuparnos de la poca efectividad futura de estas vacunas