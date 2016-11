El 'susanismo' no dejará que los 18.000 militantes del PSC voten en las primarias

25 meneos 85 clics

En la batalla para dilucidar el liderazgo del PSOE, que mantendrán la Presidenta andaluza y Pedro Sánchez, que los militantes del PSC no puedan votar inclinaría la balanza a favor de la primera. La dirección interina del PSOE está firmemente dispuesta a revisar las relaciones con los catalanes tras el no a Rajoy de éstos y propondrá que los miembros del PSC no puedan elegir a los cargos del psoe