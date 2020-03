La surrealista pregunta a Manu en "Quién quiere ser millonario" que enfadó a la audiencia

Así ha sido el caso de Erundino, a quien pudimos ver en 'El Cazador', concurso de TVE. Sin embargo, no ha sido el único, puesto que Manu Zapata se ha sentado cara a cara con Juanra Bonet en el plató de 'Quién quiere ser millonario' para intentar llevarse más dinero a casa. No obstante, lo más comentado del paso de Manu por el concurso no ha sido el emotivo momento del reencuentro con el presentador sino más bien la pregunta que el espacio eligió en el nivel 11, la cual el experimentado participante no supo responder.