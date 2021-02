Los supuestos "bulos de la izquierda"

Esto viene de este artículo que, en el momento de escribir estas líneas, ya lleva 241 votos positivos:

www.meneame.net/story/meneame-mural-bulos-izquierda

En dicho artículo se afirma que en la portada de esta web se cuelan continuamente "bulos de la izquierda", y para demostrarlo se ponen diecisiete envíos (tres de los cuales no llegaron a la portada general del sitio, y de las que sí lo consiguieron, ocho fueron despublicadas posteriormente) que el autor considera que son bulos.

Pues bien, empecemos definiendo lo que es un bulo. Esta es su definición en el DRAE:

1. m. Noticia falsa propalada con algún fin.

Aquí la que muestra Google al buscar "bulo":

Noticia falsa que se difunde, generalmente, con el fin de perjudicar a alguien.

Y aquí la de Wikipedia:

Un bulo es una falsedad articulada de manera deliberada para que sea percibida como verdad. [...] A diferencia del fraude, el cual tiene normalmente una o varias víctimas específicas y es cometido con propósitos delictivos y de lucro ilícito, el bulo tiene como objetivo el ser divulgado de manera masiva, para ello haciendo uso de la prensa oral o escrita así como de otros medios de comunicación, siendo Internet el más popular de ellos en la actualidad y encontrando su máxima expresión e impacto en los foros, en redes sociales y en las cadenas de mensajes de los correos electrónicos. Los bulos no suelen tener fines lucrativos o al menos ese no es su fin primario, sin embargo pueden llegar a resultar muy destructivos.

En definitiva, queda patente que aunque un bulo siempre es un tipo de mentira, no toda mentira ha de ser necesariamente un bulo. El bulo es un tipo concreto de mentira, con formato de noticia (un artículo de opinión por tanto puede difundir un bulo si lo contiene, pero no es un bulo en sí mismo), que constituye una falsedad absoluta. No son meros hechos exagerados ni que se cuentan de forma sesgada o manipulada, sino que son directamente hechos inventados. Además, el que da origen al bulo es consciente de que todo es falso, pero pretende que alcance una difusión masiva y que la gente lo tome por cierto.

Si queréis ver ejemplos de bulos podéis ver este artículo sobre la fábrica de bulos de la extrema derecha (es una traducción que incluye enlace al original de Der Spiegel) o buscar "Alvise Pérez bulo" en Google.

Para dejarlo más claro, y una vez definido lo que es un bulo, podemos poner algunos ejemplos de lo que no es un bulo:

Si el hombre del tiempo afirma que mañana lloverá, y al día siguiente no llueve, eso no fue nunca un bulo.

Si alguien escribe un artículo de opinión sobre una medida política diciendo "esto va a ser muy dañino para la economía", eso tampoco es un bulo.

Si una noticia tiene una redacción que exagera los hechos para ganar audiencia, es sensacionalista pero no un bulo.

Si una noticia tiene una redacción que está expresamente diseñada para que favorezca un punto de vista concreto o a alguna de las partes implicadas en la noticia, la noticia está sesgada y probablemente manipulada, pero no es un bulo. Lo mismo aplica cuando la manipulación consiste en omitir algún dato intencionadamente.

Un caso más difícil sería si una noticia afirma que ha sucedido un hecho concreto y después se comprueba que ese hecho nunca ocurrió... Ahí ya dependerá de lo que haga el medio o persona que publicó por primera vez la noticia. Si reconoce su error y rectifica, resulta difícil pensar que se trate de un bulo, ya que en principio muestra que no tiene ni tenía la intención de difundir como verdadera una noticia que sabe que es falsa. Claro que también podría haberse visto obligado a rectificar al ver que la mentira no se sostenía. Y no es sencillo demostrar si sabía o no sabía que la información era falsa cuando la publicó. Este es el caso más dudoso.

Por supuesto, la manipulación, el sesgo, el sensacionalismo y todo lo que se menciona en los puntos anteriores son también algo criticable. Una cosa no quita la otra.

Pero aquí se está afirmando que Menéame es un "mural de bulos de la izquierda"... Pues bien, analicemos esos supuestos bulos. Pongo en cursiva las partes que copio y pego del artículo original de @carademalo (el que afirma que son bulos):

Madrid: Uber se hace con parte de los servicios de transporte en los centros de salud por 624.000 euros

La noticia da a entender que Uber se hace en exclusiva en el mes de enero con dicho servicio de transporte. La realidad es que la adjudicación se hizo antes de septiembre de 2020, junto a otras empresas, incluídos grupos de taxistas.

Si uno lee la noticia verá que se deja bien claro en la propia noticia que la adjudicación se hizo en 2020 y que no se trata de Uber en exclusividad. Ni siquiera puede afirmarse que la redacción "da a entender" lo que el usuario afirma que da a entender, pero incluso si fuera así se trataría de una noticia manipulada, no de un bulo... Y ni siquiera es una noticia manipulada, lo manipulado es el titular. El propio usuario que lo califica como bulo, lo desmiente con información extraída de esa misma noticia...

Os cuento lo de la Comunidad de Madrid y su falta de vacunas para los sanitarios

Un usuario de Twitter de ideología izquierdista. No aporta fuentes ni pruebas. Básicamente es un artículo de opinión escrito a través de varios tuits.

Lo cual no significa por sí sólo que se trate de un bulo. Es un hilo de tuits con información sin contrastar, pero ¿contiene noticias inventadas a sabiendas de que lo son? Si no es así, no es un bulo.

Madrid y Andalucía echan a perder miles de vacunas Pfizer por falta de jeringuillas

El Ministerio de Sanidad advirtió a las comunidades de hacerse con suficientes jeringuillas de espacio muerto seis meses antes de comenzar la campaña de vacunación. Ambas noticias dan a entender que se debe a una mala gestión de las comunidades. Los mismos problemas ocurrieron en todas las comunidades, por falta de stock.

Esto tampoco es un bulo, ya que no es un hecho inventado que Madrid y Andalucía hayan echado a perder esas vacunas. La omisión de que en otras comunidades haya ocurrido es evidente que obedece a una intencionalidad de culpar a los gobernantes de Madrid y Andalucía, es cierto. Es un artículo manipulado y probablemente no mereciera portada. Pero no es un bulo.

Lo que limpió Pablo Casado

En realidad se trata del tuit de una noticia de Europa Press, que otra usuaria de Twitter aderezó con una fotografía de, supuestamente, el mismo lugar en el que Pablo Casado habría retirado nieve con una pala, aún lleno de nieve. Independientemente del microblogging, no queda demostrado que la fotografía corresponda al mismo lugar. Además, como noticia tiene poca relevancia, teniendo en cuenta el contexto.

Si ni siquiera es una noticia ni pretende serlo (más bien es una burla y además irrelevante por completo), ¿cómo se puede siquiera calificar esto de bulo? Y por cierto, que no quede demostrada la veracidad de una afirmación es una cosa, y que quede demostrada la falsedad de la misma, otra muy diferente.

Cuando el número de vacunas que llegaban era "realmente bajo"

La crítica a la gestión de Ayuso se hace desde la perspectiva de que el volumen de vacunación en la Comunidad de Madrid era realmente bajo, cuando la presidente había criticado el escaso número de vacunas proporcionadas. Da a entender, hablando en plata, que la vacunación se iba a llevar a cabo en "modo ametralladora". El artículo surge pocos días después de comenzar la campaña de vacunación.

Una vez más, este artículo no es una noticia inventada sobre un hecho que jamás tuvo lugar y que se difunde a sabiendas de que es falso. No es un bulo y de hecho parece que haya sido incluido simplemente para hacer bulto y que parezca que la lista es más larga...

Pablo Casado activa su nivel máximo de deslealtad a España

Artículo de opinión totalmente sesgado, destructivo y sin referencias, en el que se puede leer la justificación de su existencia: "En primer lugar, (Pablo Casado) puentea al Gobierno y da todo el mérito de esta vacunación a la Unión Europea y a las Comunidades Autónomas."

Otro artículo puesto para rellenar, ya que sesgado y bulo no son sinónimos en absoluto y además es un simple artículo de opinión.

Vox publica un tuit sobre el pueblo gitano y sus votantes lo llenan de comentarios racistas

No hay mucho que decir, salvo de la habilidad de Spanish Revolution para reconocer a votantes de VOX por Twitter.

Si la noticia fuese "Podemos publica un tuit sobre la explotación laboral y sus votantes lo llenan de comentarios contra los empresarios" tampoco habría forma de saber si realmente esos comentarios los han escrito votantes de Podemos o no... Y no por ello sería un bulo. Los autores de esos comentarios, si no son votantes de ese partido (en ambos casos), como mínimo comparten total o parcialmente su ideología y su discurso, así que no es descabellado suponer que entre ellos hay numerosos votantes. Para que fuera un bulo, el autor de la noticia tendría que haber escrito él mismo esos comentarios y/o después haber creado supuestas pruebas que "demostrasen" que sus autores son votantes de Vox.

La Junta de Andalucía otorga sin concurso a Bidafarma la distribución de las vacunas del coronavirus

la duplicada es esta, del mismo medio, y del 1 de noviembre de 2020, que además se trata de una rectificación. Y es que no hubo ni contrato ni concurso pues la distribución se haría "de forma gratuita y desinteresada". Parece que los redactores de El Plural no se pusieron de acuerdo.

Esto es lo único hasta ahora que se podría considerar un bulo, de no ser por la rectificación que demuestra que El Plural creía que la noticia era cierta cuando la difundió. Podría ser aun así un bulo si el que creó la noticia lo hizo a sabiendas de que era falsa y El Plural simplemente le dio difusión.

Defensa calla ante el chat en el que militares en activo apoyan tesis golpistas

El Ministerio de Defensa no calló, aunque sí es cierto que no fueron todo lo rápidos que debieron ser. Imagino que el autor del artículo dio por buena la información inicial de un portavoz de Defensa de que "no iba(n) a hacer ningún comentario".

Por tanto la noticia era totalmente cierta en el momento en que se publicó. De hecho, si incluso hubo un portavoz de Defensa que dijo que no iban a hacer ningún comentario, no se puede achacar nada malo a Público por esa noticia. Más adelante Defensa cambió de opinión... Pues vale, entonces la noticia pasa a ser antigua o desactualizada. No un bulo.

Comunidad de Madrid: Aguado dice que no quieren tomar más medidas contra la covid y los tuiteros traducen sus palabras a...

Típico artículo de algunos medios. Se cogen las desafortunadas declaraciones del político estúpido de turno, y se elabora un artículo a base de tuits de usuarios de ideología opuesta. Podría tener cabida en el sub de ocio, pero no en el de política.

Vale, ¿y eso justifica que se lo considere un "bulo"? Una vez más, esto parece que se ha añadido simplemente para rellenar...

Ayuso se inventa la cifra de 3.000 muertos al día por la Covid

Básicamente, Diario16 obvía que tal cifra es a nivel europeo, dando a entender que es a nivel nacional.

Lo cual lo convierte en un artículo manipulado con intenciones tendenciosas, pero no en un bulo.

El estado policial español 2.0: tecnologías de empresas privadas para vigilar a los ciudadanos

Artículo que mezcla anticapitalismo y anti-opresión de una forma bastante falaz y sensacionalista.

Lo cual una vez más tampoco significa que sea un bulo. Falaz y sensacionalista no es sinónimo de bulo.

Fiscalía investiga a Ana Rosa Quintana

Aquí no copio y pego la afirmación del artículo original por ser muy larga, básicamente dice que dado el historial de ese medio es muy posible que sea un bulo. Y sí, ciertamente es bastante probable que lo sea, sobre todo viendo que (por lo que veo en Google) no se ha vuelto a saber de este tema. Pero lo que lo convertiría en bulo sería que fuera falsa la afirmación de que la fiscalía investiga a Ana Rosa Quintana y que constituyera una invención intencionada destinada a hacer daño, ¿hay algún desmentido de la Fiscalía en ese sentido? Imagino que no, en cualquier caso lo acepto como bulo bastante probable. Llevamos sólo dos así, hasta ahora, y vamos por el decimotercer link...

Willy Toledo "Hasél está a punto de entrar en la cárcel por decir lo que los medios llevan meses publicando"

Por mucho que se repita, Pablo Hasél no va a entrar en la carcel solo por "rapear" o escribir.

El titular tampoco afirma eso. Lo que dice Willy Toledo es que las afirmaciones de Pablo Hásel son ciertas y que los medios llevan meses publicándolas. Podrá ser verdad o mentira, pero se trata de una entrevista al actor en la cuál obviamente él dice lo que piensa. Esto simplemente no puede ser un bulo, como mucho podría difundir bulos de Willy Toledo si éste aprovecha la entrevista para soltarlos, pero es que no es el caso.

Lo de que Pablo Hasel va a entrar en prisión "por rapear o escribir" no es una mentira mayor (de hecho es bastante menor) que la de OK Diario que afirma que han condenado a un señor por comerse un roscón frente a la casa de Pablo Iglesias, y esto último tampoco se podría considerar un bulo (los hechos no son inventados por completo, tan sólo se han retorcido), así que mucho menos lo va a ser lo de la entrevista a Toledo.

El País borra de una noticia sobre la muerte de 28 trabajadores en un taller clandestino la parte que vincula a Inditex

En realidad se trata de una noticia de La Última Hora, publicada a través de un ajeno para saltarse el ban de Menéame. No hay mucho donde rascar, porque en realidad Inditex no tiene nada que ver con el fallecimiento de esos 28 trabajadores.

Que Inditex tenga o no tenga que ver con el fallecimiento de esos trabajadores es irrelevante a la hora de juzgar si esta noticia de La Última Hora es un bulo. Lo relevante es si lo que se cuenta en esta noticia es cierto o no, y en caso de que no lo sea, si se trata de hechos inventados a sabiendas para hacer daño. Si uno entra en la noticia verá que lo que se cuenta en realidad no tiene que ver con el supuesto vínculo entre Inditex y este fallecimiento, sino con una modificación de una noticia de El País llevada a cabo por el propio medio.

De esta forma, lo que se afirma (con capturas de pantalla a modo de evidencia) es que El País vinculó el taller clandestino con Inditex, y posteriormente eliminó esa información. ¿Es falso que El País publicó originalmente esa información? ¿Son una falsificación las capturas de pantalla que lo demuestran? Sólo entonces se podría calificar esto como bulo.

El patriotismo de conveniencia de Pablo Casado: el PP estudia impugnar el decreto de los fondos europeos

En sintonía con la noticia del mismo estilo arriba añadida (es del mismo autor), es un artículo de opinión en el que se carga contra Pablo Casado por pedir que se añadiese el informe del Consejo de Estado al decreto sobre el reparto de fondos europeos (algo que, por otra parte, no es obligatorio ni vinculante).

Una vez más, no veo el bulo por ninguna parte. ¿Criticar a Pablo Casado en un artículo de opinión es crear un bulo? ¿No se puede criticar a nadie entonces? ¿O esto aplica sólo a Casado? Otro artículo que parece que se ha puesto para rellenar...

Aznar se salta de nuevo el confinamiento y vuelve a Madrid para realizar unas conferencias

La conferencia se realizaba de forma telemática por videoconferencia. Aznar no se desplazaba a ningún lugar. Claro, que el artículo se encontraba en LaPandereta, una especie de Menéame pero sólo con sección de Artículos, y extremadamente opaco en su funcionamiento.

La página original ya no existe y los administradores retiraron el artículo de portada, evidentemente en este caso si Aznar no tenía que desplazarse sí que se trataría de un bulo.

O sea que de 17 envíos, sólo 3 son verdaderos bulos, y algunos de ellos ni siquiera está claro que lo sean: se quedan en un "probablemente".

Francamente, si esto es todo lo que los usuarios de derechas son capaces de reunir para tratar de hacer un "y tú más" respecto a cosas como lo de Alvise Pérez o Bertrand Ndongo... Creo que no hace falta decir nada más.