El Supremo tumba el certificado Covid en los gimnasios y piscinas en España

Los gimnasios españoles no tendrán que exigir el certificado Covid a sus abonados. Salvo que cambie la ley, a los centros deportivos españoles podrán seguir accediendo todas las personas al margen de si se han vacunado contra la Covid-19 o no. Así lo ha resuelto el Tribunal Supremo, que ha fallado que no podrá aplicarse esta medida de manera indiscriminada para el acceso a centros deportivos, piscinas, bares, restaurantes, el transporte público y otros espacios.