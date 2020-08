El Supremo niega a una abuela visitar a su nieto por no tener relación con su hija

«La comunicación entre ambos no aporta nada al menor, ya que no forma parte de su ecosistema», señala el alto tribunal. Ser abuelo no conlleva, 'per se', tener derecho a visitar a un nieto. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo en relación al recurso interpuesto por una abuela que reclamaba un régimen de visitas respecto a su nieto, de cuatro años y residente en Gijón.