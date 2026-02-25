edición general
El Supremo falla contra la tarjeta de fidelización de Carrefour y abre la puerta a que más de un millón de consumidores reclamen por los intereses abusivos

El Tribunal Supremo ha fallado contra las tarjetas de fidelización Carrefour Pass de 2019, por considerar que el contrato no informaba a los consumidores "sobre las características y, sobre todo, sobre los riesgos del sistema revolving; y parece encaminado más a mostrar las ventajas de la tarjeta que a permitir que el consumidor sea consciente de los riesgos de utilización del sistema a que se ha hecho referencia". Una "falta de transparencia" que, según recoge la sentencia, podría haber llevado a los usuarios de esta tarjeta de...

ur_quan_master #1 ur_quan_master
Qué cliente más fiel que aquel que tiene una deuda que no puede acabar de pagar. Es de primero de usura.
#2 lamarisevadecañas
Boicot a Carrefour...
