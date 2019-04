El Supremo dictamina que no se puede dudar de las víctimas de violencia de género por denunciar tarde

El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que no puede dudarse de la veracidad de la declaración de una víctima de violencia machista por el hecho de que se retrase en denunciar, dadas las particularidades de este tipos de delitos de pareja. También destaca en la sentencia 184/2019, de 2 de abril, que cuando han existido episodios previos de maltrato no puede dudarse de la veracidad de la declaración de la víctima. El TS entiende que el retraso en un día en denunciar y ser reconocida por el médico no puede cuestionar su credibilidad.