edición general
6 meneos
12 clics
El Supremo corrige una sentencia del 'solo sí es sí' y eleva tres años la pena a un pederasta

El Supremo corrige una sentencia del 'solo sí es sí' y eleva tres años la pena a un pederasta

También le añade una medida de libertad vigilada durante cinco años y le inhabilita para "cualquier profesión que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad"

| etiquetas: supremo , corrige , solo si es si
5 1 0 K 65 actualidad
2 comentarios
5 1 0 K 65 actualidad
#1 uvi
La excusa de la ley "solo si es si"

Aunque el alto tribunal confirma la conclusión de la Audiencia de que la nueva norma resulta más favorable para el condenado, considera que no la interpretaron de forma correcta y deja ahora su condena final en 10 años.

La clave radica en que su aplicación no solo implicaba rebajarle la pena de cárcel, sino también añadirle la medida de libertad vigilada durante cinco años y dos tipos de inhabilitaciones.

El Supremo apunta para ello a que la aplicación de la ley del solo sí es sí "ha de ser total y no fragmentaria".
0 K 11
#2 manolo_tenaza *
Tremendo el daño que han hecho los cerdos de Podemos soltando violadores a las calles.
4 K -30

menéame