Sumar Canarias nace "con la dirección clara de llegar a todos los acuerdos posibles con las fuerzas progresistas del Archipiélago"

Los dos coordinadores de Sumar Canarias elegidos este sábado por la asamblea constituyente de este movimiento político en las islas ven factible que a los próximos comicios generales, autonómicos y locales concurra una confluencia de izquierdas en la que se trabaja "desde hace meses". Así lo han asegurado a EFE en un receso de esta asamblea Rubén Hernández y Marisol Collado, las caras visibles de un grupo coordinador conformado por nueve personas que liderarán las políticas de Sumar en Canarias.