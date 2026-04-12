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Sumar Canarias nace "con la dirección clara de llegar a todos los acuerdos posibles con las fuerzas progresistas del Archipiélago"

Sumar Canarias nace "con la dirección clara de llegar a todos los acuerdos posibles con las fuerzas progresistas del Archipiélago"

Los dos coordinadores de Sumar Canarias elegidos este sábado por la asamblea constituyente de este movimiento político en las islas ven factible que a los próximos comicios generales, autonómicos y locales concurra una confluencia de izquierdas en la que se trabaja "desde hace meses". Así lo han asegurado a EFE en un receso de esta asamblea Rubén Hernández y Marisol Collado, las caras visibles de un grupo coordinador conformado por nueve personas que liderarán las políticas de Sumar en Canarias.

| etiquetas: canarias , sumar , rubén hernández , marisol collado
4 1 1 K 63 politica
4 comentarios
4 1 1 K 63 politica
jonolulu #4 jonolulu
Nacen con retraso. Y no de 1h
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yabumethod #1 yabumethod
Pues no me había enterado de que había nada de Sumar en el archipiélago. ¿Alguno sabe si han dado publicidad o si era asamblea abierta? Porque si no ha sido así mal empezamos. Por otro lado, pone lo siguiente de Collado: ·"exdirectora general de Personal de Educación del Gobierno de Canarias y exedil de Urbanismo, Hacienda, Participación Ciudadana, Desarrollo Local y Educación del Ayuntamiento de Arucas"

Sin más información parece una que ha vivido toda su vida de las instituciones…   » ver todo el comentario
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taSanás #3 taSanás
fragmentación anyone?
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Enero2025 #2 Enero2025
Sumar… esa marca está maldita.
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menéame