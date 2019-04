"Los suecos perderán Suecia en 50 años" (Inglés)

Mona Walter es una mujer somalí y ex musulmana y dice: "Los suecos perderán Suecia en 50 años" “Durante muchos años he tratado de que los suecos comprendan cuál es el objetivo musulmán: apoderarse de su país" Y "Lo primero que harán es exigir tribunales de la sharia, al igual que en el Reino Unido." Pero como no los principales medios de comunicación y gobernantes no quieren escuchar a Mona Walter e intentan silenciarla.