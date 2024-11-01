edición general
Starmer aborda con aliados europeos un posible despliegue militar en Groenlandia, según 'The Telegraph'

Fuentes gubernamentales citadas por el periódico aseguran que Starmer se toma "extremadamente en serio" la amenaza en la zona del Ártico y coincide en que "la creciente agresión rusa debe ser disuadida y reforzada la seguridad euroatlántica". Un portavoz del Ministerio británico de Exteriores ha dicho a The Telegraph que el Reino Unido "seguirá trabajando con sus aliados para reforzar la disuasión y la defensa en el Ártico". La iniciativa, que comenzó a debatirse el pasado jueves en Bruselas, busca responder a las preocupaciones expresadas...

cocolisto #1 cocolisto *
"La amenaza China y rusa". ¿Cómo se puede ser tan ridículo?
En The Telegraph habla de la amenaza de Rusia y China, nada de Trump. Pero es muro de pago y me he ceñido a las normas y puesto la de 20 minutos y sus manipulaciones.
15 K 187
EldelaPepi #3 EldelaPepi
#1
No le dicen la verdad ni al médico ...
5 K 71
azathothruna #8 azathothruna
#1 Los piratas son la puta mayor de los gringos desde la crisis del canal de suez
6 K 89
jm22381 #15 jm22381
#1 Es la estrategia más inteligente. ¿Dices Trump que es peligroso que China y Rusia se hagan con Groenlandia? Pues ponemos bases europeas :troll:
0 K 20
#16 Dav3n
#15 Europeas? Consideras a UK de la UE?

xD xD xD

Si Starmer mueve un dedo no será precisamente para defender los intereses de Dinamarca, al revés, en todo caso ayudará a Trump a "negociar", se note o no se note, se sepa o no se sepa.
1 K 34
#9 laruladelnorte *
Trump ha sugerido que Estados Unidos podría comprar la estratégica isla, territorio autónomo de Dinamarca, y no ha descartado el uso de la fuerza para anexionarla,

Para Starmer esto no es una amenaza solo una simple proposición... :shit:
2 K 47
#4 HangTheRich *
Quiere desplegar tropas de UK y EEUU. Guiño guiño guiño
3 K 41
Eibi6 #6 Eibi6
Durará más una lechuga o Stramer al frente del Labour? Que manera de dilapidar el mayor capital político en casi un siglo
2 K 40
Zarangollo #2 Zarangollo
¿Qué aliados?
3 K 39
millanin #7 millanin
#2 Es que esbirros o lacayos queda feo. Mejor un eufemismo.
3 K 41
#10 rafacabrera
Nos tratan como gilipollas y además lo confirmamos.
2 K 34
frankiegth #14 frankiegth *
#10. En tiempos de paz ponemos la mano de obra y la cartera y en tiempos de guerra ponemos la carne de cañon y la cartera. Pero somos "Libres" y vivimos en "Democracias consolidadas" porque les votamos cada cuatro años, y cuando a algún colectivo no les va bien en algún tema y protestan porque se les ignora les sacan los antidisturbios y listo.
1 K 16
#12 Horkid *
SINVERGÜENZAS: Si esta archipublicado el plan de la RAND Corporation en el que consta como EEUU tiene planificado invadir Rusia, empleando como instrumento y victima a Europa, cuya destrucción también contemplan!! www.meneame.net/story/impactante-documento-rand-corporation-como-ee-uu
www.meneame.net/story/como-estados-unidos-planifico-guerra-crisis-ener
0 K 14
#13 Horkid *
Necesitamoa defendernos de EEUU, y para ello necesitamos salir de la OTAN y adherirnos a La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)
0 K 14
quitamelpiedencima #18 quitamelpiedencima
A ver si lo que vamos a hacer los Europeos es el trabajo de EEUU, y enviamos un contingente militar OTAN para que ni China ni Rusia tengan presencia en Groenlandia
0 K 11
#11 mariopg
si realmente china quiere invadir groenlandia, yo estoy MUY desconectado de la realidad
0 K 8
#17 PerritaPiloto
La amenaza rusa podría existir, pero la veo bastante remota y además es que no le veo el incentivo. La amenaza china ni la intuyo. Sin embargo hay alguien que si le ve incentivos y que ha dicho que va a tener Groenlandia por las buenas o por las malas, y ese es el presidente de los Estados Unidos. Al igual que Rusia, los Estados Unidos no renuncian al uso de la fuerza para conseguir sus objetivos políticos. China creo que no renuncia a ella, pero tampoco he visto que la use.
0 K 8
#5 Barriales *
Que manden ese portaaviones que tiene Windows xp y no son capaces ni de sacarlo del Puerto.
0 K 7
#19 coninguez *
La relevancia de UK en Europa ha derivado, muchas veces, de su posición de interlocutor entre EEUU y Europa. Ha sido así desde el final de la II Guerra Mundial y, en especial, desde la Guerra Fría.
En lugar de agachar la cabeza, reconocer que el brexit fue una metedura de pata, declarar su lealtad a Europa e ir hacia una integración plena y reconciliación con sus vecinos, tratan de volver a aquellos tiempos tan cómodos para ellos de fricciones, subterfugios e intereses ocultos.
No necesitamos que UK nos señale ningún camino.
0 K 7

