Starmer aborda con aliados europeos un posible despliegue militar en Groenlandia, según 'The Telegraph'

Fuentes gubernamentales citadas por el periódico aseguran que Starmer se toma "extremadamente en serio" la amenaza en la zona del Ártico y coincide en que "la creciente agresión rusa debe ser disuadida y reforzada la seguridad euroatlántica". Un portavoz del Ministerio británico de Exteriores ha dicho a The Telegraph que el Reino Unido "seguirá trabajando con sus aliados para reforzar la disuasión y la defensa en el Ártico". La iniciativa, que comenzó a debatirse el pasado jueves en Bruselas, busca responder a las preocupaciones expresadas...