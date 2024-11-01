Starmer aborda con aliados europeos un posible despliegue militar en Groenlandia, según 'The Telegraph'

Fuentes gubernamentales citadas por el periódico aseguran que Starmer se toma "extremadamente en serio" la amenaza en la zona del Ártico y coincide en que "la creciente agresión rusa debe ser disuadida y reforzada la seguridad euroatlántica". Un portavoz del Ministerio británico de Exteriores ha dicho a The Telegraph que el Reino Unido "seguirá trabajando con sus aliados para reforzar la disuasión y la defensa en el Ártico". La iniciativa, que comenzó a debatirse el pasado jueves en Bruselas, busca responder a las preocupaciones expresadas...
| etiquetas: starmer , aliados europeos , despliegue militar , groenlandia
En The Telegraph habla de la amenaza de Rusia y China, nada de Trump. Pero es muro de pago y me he ceñido a las normas y puesto la de 20 minutos y sus manipulaciones.
No le dicen la verdad ni al médico ...
Si Starmer mueve un dedo no será precisamente para defender los intereses de Dinamarca, al revés, en todo caso ayudará a Trump a "negociar", se note o no se note, se sepa o no se sepa.
Para Starmer esto no es una amenaza solo una simple proposición...
www.meneame.net/story/como-estados-unidos-planifico-guerra-crisis-ener
En lugar de agachar la cabeza, reconocer que el brexit fue una metedura de pata, declarar su lealtad a Europa e ir hacia una integración plena y reconciliación con sus vecinos, tratan de volver a aquellos tiempos tan cómodos para ellos de fricciones, subterfugios e intereses ocultos.
No necesitamos que UK nos señale ningún camino.