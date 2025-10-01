·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
75
clics
Sorpasso de Vox al PSOE en la Región de Murcia
El Barómetro de Verano muestra un ascenso de los de Abascal de hasta 4 escaños, alcanzando los 13, mientras que el PP cae hasta los 18
|
etiquetas
:
murcia
,
encuesta
10
2
0
K
124
actualidad
20 comentarios
10
2
0
K
124
actualidad
#1
SeñorPresunciones
Joder, en Murcia tienen que echarle algo muy chungo en el agua porque madre mía, como les gusta hacerse daño.
17
K
216
#2
Deperdidos
#1
los catalanes noseque.
6
K
67
#3
Metabarón
#1
Hay mucho murciano barrigaverde
0
K
9
#4
Livingstone85.
#1
A veces es muy duro ser murciano
4
K
62
#7
SeñorPresunciones
*
#4
Y mira que hay buena gente de Murcia, que conozco a unos cuantos, pero es como lo de Galicia, a nivel político nos priva el caciquismo y que nos chuleen, somos algo masocas. Más explicación que esa no le veo.
4
K
64
#11
unocualquierax
#7
Pues si vives en Murcia y no lo sabes, me temo que ni sociólogos, ni economistas, ni politólogos averiguarán semejante enigma.
1
K
16
#13
SeñorPresunciones
*
#11
No, no. Vivo en Galicia, pero tampoco me explico lo que pasa aquí.
0
K
12
#12
Milmariposas
#4
Por eso me fui de allí hace años.
1
K
33
#5
capitan__nemo
*
#1
Será porque tienen el mayor porcentaje de inmigrantes pobres, o que estan en el top. O que los inmigrantes que viven alli se dedican a los mismos trabajos o parecidos que la mayoris de los locales.
0
K
20
#9
Alcalino
#5
a lo mejor no es por la inmigración sino por la emigración.
1
K
17
#17
capitan__nemo
#9
No entiendo. ¿Porque los pocos jovenes "locales" que quedan tambien se han ido a otras provincias o paises a estudiar y trabajar, y solo quedan sus padres y abuelos allí?
0
K
20
#10
joffer
#1
quizás es el PSOE quién tiene que estudiar la situación.
2
K
27
#16
vantablack
#10
que se lo pregunten a la ex-alcaldesa de cartagena
0
K
7
#19
Skiner
*
#1
Aún no hemos aprendido que estas encuestas absurdas estan dirigidas a condicionar el voto de la gente.
Los quesitos estos varian por muy pocos votos.
0
K
7
#8
davidvsgoliat
Si al final iba a tener razón Carlos III.
0
K
12
#14
joseclc
*
Mi teoria es que. La gente en su conjunto quiere ser controlada de forma dictatorial prefiere perder derechos antes de que otros los tengan, prefiere no pagar impuestos aunque con eso entre en juego su nivel de vida, la frase pan para hoy... Es tan cierta hoy como hace 100 años. Es una pena que la gente no sepa vivir en comunidad. Despues de esto tambien dire que cada dia la izquierda se parece mas a una secta llena de feminacis que no buscan la igualdad o equidad si no derechos irracionales gastos en caprichos banales y de defensores de inmigrantes sin limite que en parte son criminales reincidentes que la justicia no reprende. La izquierda esta perdiendo por el camino las bases que antaño eran su bandera.
Toma ya!!
0
K
10
#6
Lamantua
Fachas para todos.
0
K
9
#20
beltzak
En el siglo XIX se hablaba de:
“… tres poderes del Estado: el poder ejecutivo,el poder legislativo y el poder judicial.”
Y un “cuarto poder”
es.m.wikipedia.org/wiki/Cuarto_poder
Es obvio que esto ya no es así en el siglo XXI.
1 - Poder Económico
2 - Poder Ejecutivo
3 - Poder Legislativo
4 - Poder Judicial
5 - Poder Medios de Comunicación
Obviamente el poder económico controla la narrativa de los medios de comunicación y por extensión las redes sociales, que además no tienen…
» ver todo el comentario
0
K
9
#15
encurtido
El hecho diferencial murciano es que es la comunidad más joven de España (creo que tras Ceuta y Melilla). De ahí que tengan menos reparos en pasar del "tradicional" PP al "moderno" VOX.
Los partidos nuevos VOX / Podemos son votados por gente joven, el mismo perfil que si tuviera 30 años más votaría al PP / PSOE.
0
K
8
#18
meroespectador
Luego vendrá la pésima gestión, especialmente en los desastres, la pérdida de derechos y servicios, el ambiente tóxico e irrespirable, las agresiones verbales y físicas de los gobernantes. Entonces vendrán los llantos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
