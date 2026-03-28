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Sopa de lasaña: la versión del clásico italiano fácil y de cuchara

Sopa de lasaña: la versión del clásico italiano fácil y de cuchara

Gracias a la inefable combinación de pasta y carne, basta con añadir unos pocos ingredientes a la olla para obtener en minutos un platazo que sabe a cocina de casa. Compuesta por los ingredientes básicos –carne picada, salsa de tomate, queso y pasta–, la sopa de lasaña es una de esas recetas virales que copan las redes sociales y guardamos en Instagram para (seamos realistas) no hacerlas nunca. Hasta que pasaron las Navidades y me sobraron varias láminas de pasta de la lasaña que preparé para esas fechas.

| etiquetas: sopa , de lasañaversión , del clasico , italiano
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4 comentarios
2 1 0 K 42 Cocíname
Gry #3 Gry
Cuando te pasas con la salsa y te inventas un nuevo plato. :-D
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#4 cajadecartonmojada
Receta de aprovechamiento hecha con otra receta de aprovechamiento.
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#1 diablos_maiq *
Yo la preparo con el estómago. Se mezclan mejor los ingredientes.

Es un poco desagradable, sí.
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Tx4 #2 Tx4
Será un clásico, pero me parece una guarrada o_o
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menéame