Sopa de lasaña: la versión del clásico italiano fácil y de cuchara

Gracias a la inefable combinación de pasta y carne, basta con añadir unos pocos ingredientes a la olla para obtener en minutos un platazo que sabe a cocina de casa. Compuesta por los ingredientes básicos –carne picada, salsa de tomate, queso y pasta–, la sopa de lasaña es una de esas recetas virales que copan las redes sociales y guardamos en Instagram para (seamos realistas) no hacerlas nunca. Hasta que pasaron las Navidades y me sobraron varias láminas de pasta de la lasaña que preparé para esas fechas.